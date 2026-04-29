100 yaşını aşanların ortak yediği tek besin belli oldu

Uzun ve sağlıklı yaşamın peşindeki araştırmalar, dikkat çekici bir beslenme alışkanlığına işaret ediyor. Dünyaca ünlü uzman Dan Buettner, 100 yaşını aşan bireylerin yaşam tarzlarını inceleyerek bu kişilerin sofralarında ortak bir besinin öne çıktığını belirledi.

Gökçen Kökden

Blue Zones LLC'nin kurucusu uzman Dan Buettner'ın çalışmaları, özellikle “Mavi Bölgeler” olarak adlandırılan ve insanların ortalamadan çok daha uzun yaşadığı bölgelere odaklanıyor. Bu bölgelerde sadece uzun ömür değil, aynı zamanda kronik hastalıklardan büyük ölçüde uzak, aktif ve zinde bir yaşam dikkat çekiyor.

MAVİ BÖLGELER'İN ORTAK ALIŞKANLIĞI

Yıllar süren araştırmalar sonucunda, Blue Zones LLC’nin kurucusu olan Dan Buettner, bu bölgelerde yaşayan insanların beslenme düzeninde çarpıcı bir ortak nokta olduğunu ortaya koydu. Buna göre 100 yaşını aşan bireylerin büyük çoğunluğu, yaşamları boyunca düzenli olarak fasulye tüketiyor.

Araştırma verileri, Mavi Bölgeler’de yaşayan kişilerin diğer topluluklara kıyasla en az dört kat daha fazla fasulye tükettiğini gösteriyor.

FASULYEYİ ÖZEL KILAN NE?

Besin değeri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan fasulye, sağlıklı yaşamın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Tipik bir fasulyenin yaklaşık yüzde 21’i protein, yüzde 77’si ise kompleks karbonhidratlardan oluşuyor.

Bu yapı, rafine karbonhidratların aksine vücuda ani enerji yüklemesi yapmak yerine enerjinin dengeli ve kademeli şekilde kullanılmasını sağlıyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINDAN TOKLUK HİSSİNE KADAR ETKİLİ

Fasulyenin içerdiği yüksek lif oranı, bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda uzun süre tok tutma özelliği sayesinde kilo kontrolünü destekleyen bir besin olarak öne çıkıyor.

Dan Buettner, sağlıklı ve uzun bir yaşam için günlük beslenmeye fasulyenin dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzman isme göre günde en az yarım fincan pişmiş fasulye tüketmek, bu alışkanlığı kazanmak için önemli bir adım olabilir.

Mavi Bölgeler’de yaşayan bireylerin yaşam tarzı, karmaşık diyetlerden ziyade sürdürülebilir ve doğal beslenme alışkanlıklarının önemini ortaya koyuyor. Fasulye gibi basit bir besinin düzenli tüketimi, sağlıklı ve uzun bir yaşamın anahtarlarından biri olarak gösteriliyor.

