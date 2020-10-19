1000 rakımlı engebeli arazide bin bir zahmetli kestane hasadı başladı

Denizli’de, 1000 rakımda yetişen kestaneler, engebeli arazide bin bir zahmetle hasat edilmeye başlandı. Arazinin el verdiği noktalarda teknolojiden de faydalanılan hasadın büyük bir bölümü ise halen ağaca çıkılarak uzun sırıklarla yapılıyor.

Denizli’nin Buldan ilçesi Alandız Mahallesinde kestane hasadı başladı. 1000 rakıma sahip bölgede yaklaşık 15 gün sürecek olan hasat döneminde kestaneler bin bir zahmet ile ağaçlardan toplanıyor. Yol kenarında bulunan ağaçlardaki kestaneleri toplamak için teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Yola yakın bölgelerdeki kestaneler vinç yardımıyla toplanırken engebeli arazilerde ise gerek ağaç tepelerinden gerekse ağaç altından özel sırıklarla kestaneler toplanıyor. Kestane ağacından yapılan ve uzunlukları 3 ile 10 metre arasında değişen özel sırıkların yardımıyla bin bir zahmet ile ağaçlardan silkinerek düşürülüyor. Yere düşen kestaneleri ise toplayıcı olarak adlandırılan kişiler dikenli kabuğa rağmen önce sepetlere ardından çuvallarda toplanıyor.