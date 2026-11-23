Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Çorum FK'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son bölümünde sahneye çıkan Bertuğ Yıldırım, kaydettiği üç golle turuncu-lacivertli ekibi galibiyete taşıyan isim oldu.

9 DAKİKADA ÜÇ GOLLE SKORU DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin 69. dakikasında Davie Selke'nin yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki futbolcu, maçın kırılma anlarına imzasını attı. Bertuğ Yıldırım, 82. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye taşırken, 86. dakikada bir kez daha ağları sarsarak takımını 3-2 öne geçirdi. Genç golcü, 90+1. dakikada kaydettiği golle de hat-trick'ini tamamlayarak maçın skorunu tayin etti.

KARİYERİNDE İLK HAT-TRICK

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Bertuğ Yıldırım, oyuna girdikten sonra yalnızca 9 dakika içerisinde üç gol bularak takımına üç puanı kazandırdı. Çorum FK karşısındaki performansıyla kariyerinin ilk hat-trick'ini gerçekleştiren futbolcu, karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu.