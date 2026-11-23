Yalı Çapkını dizisinin ardından A.B.İ. projesiyle ekranlara dönse de beklediği başarıyı yakalayamayan Afra Saraçoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Mert Ramazan Demir ile ilişkisini noktaladıktan sonra Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka başlayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle Bebek'te objektiflere yansıdı.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Aniden bastıran yağmura rağmen keyifli halleriyle dikkat çeken çift, ilişkilerinin yolunda gittiğini belirterek, “Her şey yolunda” açıklamasında bulundu.

Saraçoğlu'nun sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu'nu annesi Lütfiye Saraçoğlu ile tanıştırdığı öğrenilmişti.