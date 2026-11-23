Estonya’nın Ukrayna’ya Rus hedeflerine saldırmak için hava sahasını "gizlice" kullanmasına izin verdiğini öne süren Bakanlık, Estonya’yı ayrıca Baltık Denizi’nde Rus yük gemilerinin hareketlerini engellemeye çalışmak, Rusya ve Belarus tahılının transit geçişini yasaklamak, Rusça dilini yasaklamaya yönelik girişimlerde bulunmak ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin kapatılması konusunda tehdit etmekle suçladı.

"AÇIK SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNMESİNE YOL AÇABİLİR"

Bakanlık, "Rus tarafı, Rusya’nın ulusal çıkarlarını ve vatandaşlarının meşru haklarını korumaya yönelik kapsamlı siyasi ve diplomatik tedbirler alma hakkını saklı tutmaktadır" dedi. Bakanlık, "Estonyalı diplomata, bu tür provokatif ve son derece tehlikeli eylemlerin Rusya ile açık savaşın eşiğine gelinmesine yol açabileceği bir kez daha bildirildi" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI REDDETTİLER

Estonya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Rusya’nın suçlamalarının tamamına yanıt vermedi ancak ülkesinin topraklarının Ukrayna’nın askeri operasyonları için kullanılmasına izin verdiği iddiasını reddetti. Bakanlık, "Rus propagandasına dayalı söylemlere genel olarak yorum yapmıyor veya bunlara karşılık vermiyoruz. Ancak bu durumda Estonya’nın başka bir ülkenin askeri operasyonları için topraklarının kullanılmasına hiçbir zaman izin vermediğini ve asla izin vermeyeceğini yineleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Estonya, 15 Kasım’da Rus güvenlik servislerini Estonya savunma şirketi Threod Systems'ne yönelik kundaklama girişimini organize etmekle suçlamış, ardından 20 Kasım’da 1 Aralık'tan itibaren Rusya ile sınır kapılarını en az 6 ay süreyle kapatacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır