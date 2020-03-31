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102 Ahıskalı sağlıkçı Covid-19 ile mücadelede gönüllü oldu

KARABÜK HABERLERİ  | 31.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Teşkilatı, Ahıskalı sağlıkçılarla birlikte Bursa İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, korona virüs ile mücadelede Türkiye’de gönüllü olarak görev alabileceklerini bildirdiler.Ziyarete, DATÜB İcra Komitesi Başkanı ve İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş, Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Bursa İl Temsilci Yardımcısı Orhan Faik, Ahıskalı sağlıkçılar; Senem Arif, Faik Faig, Mevlut Nebi ve İbrahim Murat katıldı.DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, Türkiye’nin Ahıska Türkleri için verdiği destekten bahsederek, “İster vatandaşlık, isterse de ikametle ilgili sorunların çözüldüğünü, her nerede olursa olsun Ahıska Türk’ünün Türkiye devletinin desteğini hissetti.

102 Ahıskalı sağlıkçı Covid-19 ile mücadelede gönüllü oldu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Teşkilatı, Ahıskalı sağlıkçılarla birlikte Bursa İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, korona virüs ile mücadelede Türkiye’de gönüllü olarak görev alabileceklerini bildirdiler.
Ziyarete, DATÜB İcra Komitesi Başkanı ve İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş, Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Bursa İl Temsilci Yardımcısı Orhan Faik, Ahıskalı sağlıkçılar; Senem Arif, Faik Faig, Mevlut Nebi ve İbrahim Murat katıldı.
DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, Türkiye’nin Ahıska Türkleri için verdiği destekten bahsederek, “İster vatandaşlık, isterse de ikametle ilgili sorunların çözüldüğünü, her nerede olursa olsun Ahıska Türk’ünün Türkiye devletinin desteğini hissetti. Vefa borcu olarak Ahıskalı sağlıkçılar dünyanın ve içerisinde bulunan Türkiye’nin bu zor zamanda, pandemi döneminde Covid-19 ile mücadelede devletinin yanında olduğunu ifade ederek, gönüllü olarak çalışmaya hazır olduklarını belirtmek istiyorum” dedi.
DATÜB Bursa İl Temsilci Yardımcısı Orhan Faik, doktorların gönüllülük esasında Türkiye’ye katkı sağlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, “102 Ahıskalı sağlıkçı dilekçe imzalayarak desteğe hazır. Bunun dışında denklik bekleyen 300’e kadar sağlıkçı ise denklik beklemesine rağmen ihtiyaç duyulursa devletimizin yanındadır” diye konuştu.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ayhan atılan adımın büyük bir içtenlikle yapıldığını hissettiğini kaydederek şunları söyledi: “Devletimiz için bu kadar fedakar insanların olduğunu görmek beni çok gururlandırdı. Anne tarafından Ahıskalı biri olarak zaten Ahıska Türklerine de yakışanın bu hareket olduğunu biliyordum. Böyle bir adımın açılacağından emindim. Devletimiz adına tüm Ahıskalı sağlıkçılara attıkları adımdan dolayı teşekkür ediyorum. Hazırda devletimiz pandeminin önlenmesi adına gereken tüm adımları atmaktadır. İhtiyaç duyulduğu takdirde Ahıskalı sağlıkçıların başvurularını dikkate alarak göreve çağıracağız. Fakat temennimiz böyle bir duruma gelinmemesi ve ihtiyaç duyulmamasıdır. Şu an çalışabilir durumda olan kişiler Müdürlüğümüze başvuru yaptı, fakat biz diğer başvuru yapmayan denkliği olmayan kişilerin de listesini görmek isteriz. Gerektiği zaman nasıl destek alınabilirliği şimdiden gözden geçirmemiz ve şimdi başvuru yapan gönüllüler gibi onların da kadrosunu görmenizde fayda var. Biz Ahıska Türklerini mert, sakin, devletine ve milletine sadık insanlar olarak bilmekteyiz. Biz farklı toplumlar değiliz, aynı toplumun zamanla farklı bölgelere dağılmış fertleriydik ve Bursa’da bir çok sağlık birimlerinin kurulmasında ve idaresinde Ahıskalı sağlıkçılarımızın büyük desteği olmuştur ve hazırda da devam etmektedir. Bir daha gönüllü olarak devletimize destek vermek isteyen tüm Ahıskalı sağlıkçılarımıza gönülden teşekkürümü belirtmek ve saygılarımı sunmak istiyorum.”
Ahıskalı sağlıkçıların gönüllü destek dilekçeleri İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

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