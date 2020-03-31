102 Ahıskalı sağlıkçı korona virüsle mücadelede gönüllü oldu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Teşkilatı, Ahıskalı sağlıkçılarla birlikte Bursa İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, korona virüs ile mücadelede Türkiye’de gönüllü olarak görev alabileceklerini bildirdi.

Ziyarete, DATÜB İcra Komitesi Başkanı ve İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş, Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Bursa İl Temsilci Yardımcısı Orhan Faik, Ahıskalı sağlıkçılar, Senem Arif, Faik Faig, Mevlut Nebi ve İbrahim Murat katıldı.

DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, Türkiye’nin Ahıska Türkleri için verdiği destekten bahsederek, “İster vatandaşlık, isterse de ikametle ilgili sorunların çözüldüğünü, her nerede olursa olsun Ahıska Türkünün Türkiye devletinin desteğini hissetti. Vefa borcu olarak Ahıskalı sağlıkçılar dünyanın ve içerisinde bulunan Türkiye’nin bu zor zamanda, pandemi döneminde Covid-19 ile mücadelede devletinin yanında olduğunu ifade ederek, gönüllü olarak çalışmaya hazır olduklarını belirtmek istiyorum” dedi.

DATÜB Bursa İl Temsilci Yardımcısı Orhan Faik, doktorların gönüllülük esasında Türkiye’ye katkı sağlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, “102 Ahıskalı sağlıkçı dilekçe imzalayarak desteğe hazır. Bunun dışında denklik bekleyen 300’e kadar sağlıkçı ise denklik beklemesine rağmen ihtiyaç duyulursa devletimizin yanındadır” diye konuştu.