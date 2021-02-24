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106 bölgede 18. madde uygulaması ile Melikgazi’de modern şehircilik

24.02.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, iki yıl içerisinde Melikgazi Belediyesi olarak 106 ayrı bölgede 18. madde uygulaması ile modern şehircilik planlaması yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda 11 mahallede başlayan 18 uygulaması ile ham kadastro şeklinde olan parseller artık imar parsellerine dönüşecek.
Bu yeni uygulama ile Melikgazi olarak güzel bir döneme gireceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmeti ilçemize kazandırıyoruz. Projeleri uygulama aşamasında en büyük sıkıntımız mülkiyeti belediyemize ait olmayan yerler. Bu sayede vatandaşlarımıza ait özel mülkiyetteki kadastro parsellerinin kesintileri yapılarak imar parselleri oluşturuluyor. Bu çalışma sayesinde yıllardır çözüm bekleyen şahıs mülkiyetindeki arsalar konut ve ticaret alanı olarak yapılaşabilir formata dönüştürülüyor. Bu kapsamda tam 106 bölgede 8 milyon metrekareyi içeren büyük bir 18 uygulaması başlattık. Bu imar uygulaması ile Melikgazi ilçemize yeni okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, park ve yol gibi yeni hizmetleri hızlı bir şekilde kazandırma imkânımız olacak. Vatandaşımız da bu işten karlı çıkacak. Ham kadastro şeklinde olan parselleri artık imar parsellerine dönüşecek. Dolayısıyla büyük bir mücadele ile 11 mahallemizde 18 uygulaması yapıyoruz. Bu kapsamda hem kamu davalarını azaltmış oluyoruz hem de açılmamış yolların tamamını açmış oluyoruz. Plan ve proje ekibimize teşekkür ederim. Yoğun mesai harcıyorlar. Belki de Türkiye’de en büyük 18 uygulamasını yapan belediyelerden birisiyiz. Temiz parsellerin ortaya çıkmasıyla Melikgazi çok daha güzelleşecek. Yeni park, yol ve peyzaj çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın beklentisini karşılamış olacağız. Bu yıldan itibaren Melikgazi olarak güzel bir döneme gireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

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