11 Ekim MasterChef mavi takım kaptanlığını kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım kaptanlığı mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek amacıyla yarıştı. Yeni bölüm sonrası kaptanın kim olduğu ve eleme adayları merak ediliyor. Peki 11 Ekim MasterChef mavi takım kaptanlığını kim kazandı?

11 EKİM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

TV8'de yayınlanan MasterChef'te bu haftanın kırmızı ve mavi takımları belirlendi. Mehmet, Somer ve Danilo şej, yarışmacılardan 6 adet lahmacun yapmalarını istedi. En başarılı lahmacunu yapan isim ise mavi takım kaptanı seçildi. Yarışmacılar yeni haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için kıran kırana yarıştı. Jüri, yarışmacılardan 6 adet başarılı yapılmış lahmacun yapmalarını istedi. Mavi takım kaptanlığını kazanan Tahsin, kırmızı takıma kaptan olarak ise Sergen'i seçti.

11 EKİM KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Mavi Takım

Tahsin

Eren

Emre

Burcu

Mert

Azize

Rabia

Pelin

Kırmızı Takım

Sergen

Hasan

Araz

Dilara

Milhan

Safanur

Ateş

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyununda 6 yarışmacı tabağını çıkaramadı ve jürinin ortak kararı ile beraber söz konusu 6 kişi arasında yapılacak oyun sonrası başarısız olan bir kişi direkt eleme potasına gitmiş oldu. Mıhlamayı en iyi yapan potadan kurtulacaktı. Haftanın ilk eleme adayı ise yarışma sonunda Mert oldu.



