11 Ekim MasterChef mavi takım kaptanlığını kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım kaptanlığı mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek amacıyla yarıştı. Yeni bölüm sonrası kaptanın kim olduğu ve eleme adayları merak ediliyor. Peki 11 Ekim MasterChef mavi takım kaptanlığını kim kazandı?
TV8'de yayınlanan MasterChef'te bu haftanın kırmızı ve mavi takımları belirlendi. Mehmet, Somer ve Danilo şej, yarışmacılardan 6 adet lahmacun yapmalarını istedi. En başarılı lahmacunu yapan isim ise mavi takım kaptanı seçildi. Yarışmacılar yeni haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için kıran kırana yarıştı. Jüri, yarışmacılardan 6 adet başarılı yapılmış lahmacun yapmalarını istedi. Mavi takım kaptanlığını kazanan Tahsin, kırmızı takıma kaptan olarak ise Sergen'i seçti.
Mavi Takım
Tahsin
Eren
Emre
Burcu
Mert
Azize
Rabia
Pelin
Kırmızı Takım
Sergen
Hasan
Araz
Dilara
Milhan
Safanur
Ateş
Bugün kaptanlık oyununda 6 yarışmacı tabağını çıkaramadı ve jürinin ortak kararı ile beraber söz konusu 6 kişi arasında yapılacak oyun sonrası başarısız olan bir kişi direkt eleme potasına gitmiş oldu. Mıhlamayı en iyi yapan potadan kurtulacaktı. Haftanın ilk eleme adayı ise yarışma sonunda Mert oldu.
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