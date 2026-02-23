MAGAZİN

16-22 Şubat haftası en çok izlenen diziler açıklandı: Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Yeraltı:

16-22 Şubat haftasında reytinglerde zirveye oynayan diziler belli oldu. Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı listede dikkat çekti. Zirve el değiştirdi mi? İşte reyting listesinde öne çıkan yapımlar…

Televizyon dünyasında 16-22 Şubat haftası adeta reyting savaşı yaşandı. Prime time kuşağında yayınlanan yapımlar arasında kıyasıya rekabet dikkat çekerken, izleyici tercihi de netleşti. Zirve el değiştirdi mi? İşte reyting listesinde öne çıkan yapımlar…

Özellikle Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak haftaya damga vurdu. 16-22 Şubat haftasında Taşacak Bu Deniz iki kategoride zirveye yerleşerek haftanın en güçlü yapımı oldu.

Uzak Şehir ise Total’de liderliği alarak rekabeti sürdürdü. İşte 16-22 Şubat haftasının reyting şampiyonları:

Total Reyting İlk 5

  1. Uzak Şehir
  2. Taşacak Bu Deniz
  3. Abi
  4. Güller ve Günahlar
  5. Sevdiğim Sensin
AB Reyting İlk 5

AB kategorisinde zirve bu hafta el değiştirdi ve liderlik koltuğuna Taşacak Bu Deniz oturdu.

  1. Taşacak Bu Deniz
  2. Uzak Şehir
  3. Yeraltı
  4. Kızılcık Şerbeti
  5. Eşref Rüya

ABC1 Reyting İlk 5

  1. Taşacak Bu Deniz
  2. Uzak Şehir
  3. Yeraltı
  4. Eşref Rüya
  5. Abi

