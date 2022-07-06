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1,1 tonluk "Rocky" Adıyaman'da satışa çıkarıldı

06.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1,1 tonluk "Rocky" Adıyaman'da satışa çıkarıldı

1,1 tonluk "Rocky" Adıyaman'da satışa çıkarıldı

Adıyaman'daki hayvan pazarında satışa çıkarılan 1,1 tonluk "Rocky" adlı kurbanlık büyükbaş, alıcısını bekliyor.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yapıyor.

Besici Habil Aydınlık, AA muhabirine, "Rocky"nin pazarın en büyük hayvanlarından biri olduğunu söyledi.

Kurbanlıkta karkas olarak yaklaşık 650 ile 700 kilogram etin bulunduğunu ifade eden Gürbüz, Rocky'nin 1 ton 100 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.

1,1 tonluk

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Kurban Bayramı Adıyaman kurban pazari

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