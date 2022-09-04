11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, 36 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla Hatay'da başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen şampiyona, Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Almanya, Rusya, Romanya, Yunanistan, İran ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyona 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere 5 kategoride düzenleniyor.

Gece saatlerine kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.



