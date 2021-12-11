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11. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı" başladı

11.12.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu: - "Farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir araya geldiği ilçede barış ve huzur içerisinde kutlama yapıyoruz"

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, "11. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı"nı kurdu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisince belediye binasının arkasında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip satışa sundu.

Pazarda müzik dinletisi ve "Christmas" müziği eşliğinde gösteriler yapıldı. İlçede yaşayan yerli ve yabancılar, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kültürlerin, dinlerin medeniyetlerin buluştuğu Alanya'da 136 farklı ülke temsilcinin birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşadığını söyledi.

Bu birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek için etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Karaoğlu, "Farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir araya geldiği ilçede barış ve huzur içerisinde kutlama yapıyoruz." dedi.

Alanya'da yaşayan yabancıların kurduğu 15 civarındaki derneğin yabancılar meclisine üye olduğunu kaydeden Karaoğlu, "İlçemizde, 'Yeni Alanyalılar' birinci elden, doğru elden enformasyon alıyorlar. Meclisimiz, ilçede yaşayan insanların huzuruna vesile olduğu gibi ülke ekonomisine de katkısı var. Birinci elden tanıtım yapıyor, tüm dünyaya duyuruyoruz. Herkesi de Alanya'ya huzurlu ve güvenli şehre bekliyoruz." diye konuştu.

Pazarda stant açan Alanya Polonyalılar Derneğinin Başkanı Anna Maria Bielecka da Noel pazarında sürekli yer aldıklarını söyledi. Pazara 11. kez katıldıklarını anlatan Bielecka, "Alanya, uluslararası bir şehir. Bir sürü millet ve dernekler var. Burada da bunu görüyoruz. Her millet kendi standını açtı. Burada kendi kültürlerini göstermeye çalışıyor, sunuyor. Bunu da burada tanıma imkanımız var. Biz de burada kültürümüzü yemeklerimizi sunuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Pazar yarın akşam sona erecek.

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