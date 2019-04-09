Mynet Trend

11 yaşındaki çocuğu ipte asılı buldular! Kahreden iddia

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 09.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Denizli’de dün bir anda ortadan kaybolan 11 yaşındaki çocuğun inşaatta ipte asılı cesedi bulundu. En son bir internet kafede oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun iş yerinden elinde poşete koyduğu ip ile çıktığı iddia edildi. Bazı vatandaşlar küçük çocuğun internet üzerinden oynanan bir oyun yüzünden intihar ettiğini öne sürdüler.

11 yaşındaki çocuğu ipte asılı buldular! Kahreden iddia

Edinilen bilgilere göre, olay Serinhisar ilçesi Kayı Mahallesinde meydana geldi. Yenice Mahallesinde oturan 6. sınıfta öğrenim gören N.E.K (11) isimli çocuk dün öğleden sonra bir anda ortadan kayboldu. Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ilçede detaylı bir çalışma yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisle birlikte ilçe sakinleri de küçük çocuğun bulunması için arama çalışmalarına katıldı. N.E.K'den kahreden haber ise sabah saatlerinde Kayı mahallesinden meydana geldi. Arama çalışmaları kapsamında boş bina ve inşaatlara bakan ekipler, mahalledeki 2 katlı binanın bodrum katına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. N.E.K binada tavana monte edilen ve genellikle hamak asmak için kullanılan çengele iple asılı halde bulundu. N.E.K'nin öldüğü yerde devrilmiş halde ahşap eski bir sandalyede bulundu. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, N.E.K'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

denizli_11_Yasinda_cocuk_ipte_asili_buldu (1)

N.E.K'nin dün öğrenim gördüğü okuluna öğleden sonra gitmediği ve evden de ‘ben oyun oynamaya gidiyorum’ diyerek evinden çıktığı öğrenildi. Küçük çocuğu gittiği internet kafede gören arkadaşları ise N.E.K'nin kısa bir süre bir savaş oyun oynadığını, ardından oyun oynayanları yaklaşık 10-15 dakika izledikten sonra kafeden çıktığını belirtti.

denizli_11_Yasinda_cocuk_ipte_asili_buldu (2)

Alınan ifadelere üzerine polis tarafından yapılan soruşturma kapsamında küçük çocuğun kafede oturduğu bilgisayarın hard diski incelenmek üzere söküldü.

denizli_11_Yasinda_cocuk_ipte_asili_buldu (3)

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE ONLINE OYUN ŞÜPHESİ

N.E.K'nin ölüm haberi üzerine ise oturduğu evi ziyaretçi akınına uğradı. İlçe sakinleri baba M.K'nin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken, annesi ise sinir krizleri geçirdi. N.E.K'nin ayrıca 6 yaşında bir de kardeşinin olduğu belirtildi.

denizli_11_Yasinda_cocuk_ipte_asili_buldu (4)

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise N.E.K'nin internetten oynanan bir oyun yüzünden öldüğünü öne sürerken, olayla ilgili resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. (İHA)

denizli_11_Yasinda_cocuk_ipte_asili_buldu (5)

denizli_11_Yasinda_cocuk_ipte_asili_buldu (6)

Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara
Tüm gözler bu devir teslimdeydi! Mazbatasını aldı ve...Tüm gözler bu devir teslimdeydi! Mazbatasını aldı ve...
Müge Anlı’da korkunç itiraf! 'Oğlumu öldürdüm…'Müge Anlı’da korkunç itiraf! 'Oğlumu öldürdüm…'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli intihar Çocuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Bu gruptaysanız kredi kartı bilgilerini satılıyor olabilir

Bu gruptaysanız kredi kartı bilgilerini satılıyor olabilir

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gözler bu devir teslimdeydi! Koltuğu eşinden devraldı

Tüm gözler bu devir teslimdeydi! Mazbatasını aldı ve...

Müge Anlı’da korkunç itiraf! 'Oğlumu öldürdüm…'

Müge Anlı’da korkunç itiraf! 'Oğlumu öldürdüm…'

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

'Mavi Balina' şüphesi ekipleri alarma geçirdi

'Mavi Balina' şüphesi ekipleri alarma geçirdi

Korkunç ölüm! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç ölüm! Yanarak hayatını kaybetti

Rüyada su içmek ne demek? Rüyada su içmekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada su içmek ne anlama gelir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.