11 yaşındaki çocuğu ipte asılı buldular! Kahreden iddia

Edinilen bilgilere göre, olay Serinhisar ilçesi Kayı Mahallesinde meydana geldi. Yenice Mahallesinde oturan 6. sınıfta öğrenim gören N.E.K (11) isimli çocuk dün öğleden sonra bir anda ortadan kayboldu. Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ilçede detaylı bir çalışma yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisle birlikte ilçe sakinleri de küçük çocuğun bulunması için arama çalışmalarına katıldı. N.E.K'den kahreden haber ise sabah saatlerinde Kayı mahallesinden meydana geldi. Arama çalışmaları kapsamında boş bina ve inşaatlara bakan ekipler, mahalledeki 2 katlı binanın bodrum katına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. N.E.K binada tavana monte edilen ve genellikle hamak asmak için kullanılan çengele iple asılı halde bulundu. N.E.K'nin öldüğü yerde devrilmiş halde ahşap eski bir sandalyede bulundu. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, N.E.K'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

N.E.K'nin dün öğrenim gördüğü okuluna öğleden sonra gitmediği ve evden de ‘ben oyun oynamaya gidiyorum’ diyerek evinden çıktığı öğrenildi. Küçük çocuğu gittiği internet kafede gören arkadaşları ise N.E.K'nin kısa bir süre bir savaş oyun oynadığını, ardından oyun oynayanları yaklaşık 10-15 dakika izledikten sonra kafeden çıktığını belirtti.

Alınan ifadelere üzerine polis tarafından yapılan soruşturma kapsamında küçük çocuğun kafede oturduğu bilgisayarın hard diski incelenmek üzere söküldü.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE ONLINE OYUN ŞÜPHESİ

N.E.K'nin ölüm haberi üzerine ise oturduğu evi ziyaretçi akınına uğradı. İlçe sakinleri baba M.K'nin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken, annesi ise sinir krizleri geçirdi. N.E.K'nin ayrıca 6 yaşında bir de kardeşinin olduğu belirtildi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise N.E.K'nin internetten oynanan bir oyun yüzünden öldüğünü öne sürerken, olayla ilgili resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. (İHA)



