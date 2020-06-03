SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, ölümden döndü

11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, ölümden döndü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.06.2020 18:04 | Son Güncelleme

Yaz olimpiyat oyunlarında Birleşik Krallık adına yarışan en genç sporcu olması beklenen 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, antrenman esnasında geçirdiği kazada ölümden döndü. Brown'ın kafatasında çatlaklar oluştuğu sol eli ve sol el bileğinde kırık tespit edildiği aktarıldı.

11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, ölümden döndü

Birleşik Krallık tarihinin yaz olimpiyat oyunlarına katılan en genç sporcusu olması beklenen 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, ABD'deki antrenmanları esnasında geçirdiği ciddi kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.Ölümden dönen küçük sporcu, BBC'nin haberine göre, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. 11 yaşındaki Sky'ın kafatasında çatlaklar oluştuğu sol eli ve sol el bileğinde kırık tespit edildiği aktarıldı.

"HAYATTA KALDIĞI İÇİN ÇOK ŞANSLI"

Sky'ın babası Stuart Brown, BBC'ye verdiği demeçte "Sky rampadan sol eli arada kalacak şekilde başının üstüne düştü. Hastaneye getirdiğimizde herkes hayati tehlikesi olduğunu düşünüyordu. Bugüne kadarki en korkunç düşüşünü yaşadı ve hayatta kaldığı için çok şanslı" ifadelerini kullandı.

"BU EN KÖTÜ DÜŞÜŞÜM"

Aktif olarak kullandığı bir YouTube kanalı da olan Sky Brown, iyileşme sürecinde bir video paylaştı. "Bugüne kadarki en kötü düşüşüm" başlıklı videoda küçük kız hastane yatağından sağ gözü tamamen morarmış biçimde, geçirdiği kazayı aktardı. "Genelde düşüşlerimi paylaşmıyorum ve onlar hakkında konuşmuyorum çünkü yaptığım sporun eğlenceli tarafını göstermek istiyorum ancak bu en kötü düşüşüm oldu ama sorun yok, endişe etmeyin" diyerek sevenlerini bilgilendiren Sky, ilham verici bir şekilde, iyi olduğunu ve en kısa zamanda güçlenerek dönmek istediğini dile getirdi.

Kazanın oluşumuna da videoda yer verilirken videoda Sky'ın kontrolünü yitirdiği 'halfpipe'ın tepesinden hızla fırladığı görülüyor. Kaza görüntüleri Sky zeminle temas ettiği anı göstermiyor. Kaza anında Stuart Brown panik halinde çekimi bırakıp acı içindeki kızına koşuyor.Bununla birlikte kazayı "en kötü düşüşüm" olarak tanımlayan Sky, iyi hissettiğini ve en kısa zamanda daha güçlü ve daha dirayetli dönmek için çok heyecanlı olduğunu belirtti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Buz hokeyi maçları ilk kez yapılacakBuz hokeyi maçları ilk kez yapılacak
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçeli futbolcudan harika asist

F.Bahçeli futbolcudan harika asist

Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası

Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın verdiği poz olay oldu

Yıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili poz

EYOF 2021'de kadınlar buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak

Buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak

Efsane isim Muhammed Ali vefatının 4. yılında anılıyor

Muhammed Ali, vefatının 4. yılında anılıyor

EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

Gregg Popovich'ten Trump'a ağır eleştiri

Beyni olsa konuşur

Gazi koşusu ne zaman yapılacak?

Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.