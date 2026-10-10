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Galatasaray-Barcelona maçının biletleri satışta! 75 bin TL olan bile var

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları başladı.

Galatasaray-Barcelona maçının biletleri satışta! 75 bin TL olan bile var
Emre Şen

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.

Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden başlayacak.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 75 bin lira

Delux: 70 bin lira

Lux: 67 bin 500 lira

Classic: 65 bin lira

  1. Kategori: 50 bin lira
  2. Kategori: 45 bin lira
  3. Kategori: 40 bin lira
  4. Kategori: 35 bin lira
  5. Kategori: 30 bin lira
  6. Kategori: 25 bin lira
  7. Kategori: 22 bin 500 lira
  8. Kategori: 15 bin lira
  9. Kategori: 13 bin lira
  10. Kategori: 3 bin 500 lira
  11. Kategori: 2 bin 800 lira

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Anahtar Kelimeler:
barcelona bilet galatasaray
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