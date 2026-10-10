Montella dönemi resmen kapandı! TFF’den teşekkür randevusu

A Milli Takım’dan Vincenzo Montella ile ilgili yeni bir açıklama geldi. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içinde Türkiye’ye gelecek olan Montella ile yüz yüze görüşecek ve kendisine A Milli Takım için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletecek.

TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu’nun İtalyan teknik adamla yapacağı yüz yüze görüşmede A Milli Takım için ortaya koyduğu emeğe teşekkür edeceği belirtildi.

“DEVAM ETMEME KARARI ALINMIŞTIR”

TFF Yönetim Kurulu, cuma günü Riva’da yaptığı olağanüstü toplantının ardından Montella ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Federasyonun resmi açıklamasında, İtalyan teknik adamla devam edilmeyeceği kararı bildirilmişti. Aynı toplantıda yönetim kurulunun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldığı, olağanüstü seçime gidilmemesi yönündeki karara itiraz eden bazı yöneticilerin ise istifa ettiği öğrenildi.

3 YILLIK SERÜVEN

52 yaşındaki Montella, yaklaşık 3 yıl boyunca A Milli Takım’ın başında görev yaptı. İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası elemelerinde grup aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Play-off yarı finalde Romanya’yı, finalde ise Kosova’yı 1-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Montella yönetiminde 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma başarısı gösterdi.

KÖTÜ SONUÇLAR SONU GETİRDİ

Dünya Kupası’nda beklentilerin altında kalarak gruptan çıkamayan A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde de ilk dört maçtan puan çıkaramadı. Bu sonuçlar sonrasında Montella ile yolların ayrılması gündeme gelmişti. Teknik direktör koltuğu için ismi en çok öne çıkan aday ise Arda Turan oldu, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.