YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 11 yıl sonra tiyatroya dönen Nevra Serezli "ters köşe" yapmak istiyor

11 yıl sonra tiyatroya dönen Nevra Serezli "ters köşe" yapmak istiyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

"Oyun bulamadığım için bekledim. Yani mesleğimi bırakmış değilim. Şimdi bana ters köşe bir rolde oynamayı istiyorum. Sert mizaçlı, belki de biraz kötülük düşünen"

DENİZLİ (AA) - "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyunla 11 yıl sonra tiyatroya dönen Nevra Serezli, "Oyun bulamadığım için bekledim. Yani mesleğimi bırakmış değilim. Şimdi bana ters köşe bir rolde oynamayı istiyorum. Sert mizaçlı, belki de biraz kötülük düşünen." dedi.

Serezli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar birçok oyun ve müzikalde rol aldığını söyledi.

Yeniden sahnede olduğunu dile getiren Serezli, oyuna gösterilen ilginin kendisini çok memnun ettiğini vurguladı.

Daha önce birçok tiyatro topluluğuyla sayısız oyunda sahne aldığını hatırlatan Serezli, şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen ülkedeki tiyatro ve sinema iyi yöne gidiyor. Tiyatro unutulabilecek bir şey değil. Tiyatro oyuncusuysanız 50 yıl sonrada sahneye kavuşsanız hiçbir şey değişmez ve bıraktığınız yerden başlarsınız. Oyun bulamadığım için bekledim. Yani mesleğimi bırakmış değilim. Şimdi bana ters köşe bir rolde oynamayı istiyorum. Sert mizaçlı, belki de biraz kötülük düşünen. Sarışın, şehirli kadın, komik kadın, neşeli kadın rollerinde oynadım. Çünkü oyuncu kendinden uzak role her zaman daha keyifli çalışır. 'Ben olmayayım başkası olayım' diye. Ancak ne yaparsanız yapın kendi kişiliğinizden muhakkak bir şeyler role katıyorsunuz."

Genç oyuncuların sinema ve televizyonda çok başarılı olduklarını söyleyen Serezli, Serenay Sarıkaya'da kendi gençliğini gördüğünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
Ağaçlar Ayakta Ölür Denizli Merkezefendi Nevra Serezli Serenay Sarıkaya Tiyatro

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Denizli Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:32
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

PAÜ’lü öğrencilere Almanya’da iş fırsatı

PAÜ’lü öğrencilere Almanya’da iş fırsatı

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü

Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü

AFAD’dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı

AFAD’dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.