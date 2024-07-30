110 kilodan 50 kiloya düşmüştü! 50. yaşını kutlayan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali

'Yalan' dizisinde 'Hülya Yılmaz' karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 60 kilo zayıflayıp 50 kiloya düşmüştü.

Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu son olarak 50. yaşını arkadaşlarıyla kutladı.

Hem değişen tarzı hem de zayıflığıyla dikkat çeken oyuncunun son halini görenler "Yıllara meydan okuyor", "Resmen yeniden doğdunuz", Yarı yaşınızda gibisiniz" yorumlarında bulundu.

NASIL ZAYIFLADI?

Son yıllarda verdiği kilolarla çevresi ve sevenleri tarafından büyük bir beğeni toplayan Bozoğlu, "60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?" sorusuna, "Biraz diyet, biraz ameliyat. Ama çabalayınca her şey oluyor. Siz yeter ki isteyin" yanıtını vermişti.