'Canavar', 'Okyanus' ve 'Kanunlar Gibi' şarkılarıyla tanınan Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile dünyaevine girdi. Yaklaşık 10 yıldır süren ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, İstanbul'da düzenlenen görkemli düğün töreninde mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Müzik ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün, gecenin en çok konuşulan organizasyonlarından biri oldu. Ancak geceye damga vuran detaylardan biri de Derya Uluğ'un gelinliği oldu.

Ünlü şarkıcı, özel gecede straplez kesimli, beyaz ve gösterişli bir gelinlik tercih etti. Vücudunu saran korse formundaki üst tasarımıyla dikkat çeken gelinliğin göğüs bölümünde büyük beyaz çiçek detayları ve ince tül dokunuşları yer aldı.

ÖZEL TASARIM GELİNLİK BEĞENİLMEDİ

Omuzlardan aşağıya uzanan transparan dantel kollar, üç boyutlu çiçek aplikeleriyle tamamlandı. Belden itibaren hacim kazanan drapeli eteğiyle dikkat çeken tasarım, romantik ve iddialı detayları bir araya getirdi. Ancak Derya Uluğ'un gelinliği sosyal medyada beklenen beğeniyi alamadı ve çok sayıda eleştirel yorumun hedefi oldu.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Gelinliğiyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bu kez de tasarımın fiyatıyla konuşulmaya başlandı. Özel olarak hazırlandığı belirtilen gelinliğin değerinin 680 bin TL olduğu iddia edildi.