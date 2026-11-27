2016-2019 yılları arasında Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen 'Çocuktan Al Haberi' programı, minik yıldızlarıyla hafızalara kazınmıştı. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri de 'Kutu Bebek' lakabıyla tanınan Ebrar Demirbilek olmuştu.

2013 doğumlu olan Demirbilek, programa katıldığı dönemde henüz 3 yaşındaydı. Küçük yaşta sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazanan çocuk oyuncu, programın ardından oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı.

'Hercai', 'Masal Zamanı', 'Afacanlar Kampta' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda rol alan Ebrar Demirbilek, son olarak 'Efes'in Sırları' filmiyle izleyici karşısına çıktı.

PROJEDEN ANİDEN AYRILMIŞTI

Son dönemde adı 'Deniz Kızı Marmara' filmiyle anılan genç oyuncunun projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Filmin okuma provasında Demirbilek'in yerine Nisa Sofia Aksongur'un yer alması dikkat çekti.

NOW TV İLE ANLAŞTI

Yeni projesi merak konusu olan Ebrar Demirbilek'in NOW TV ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çocuk oyuncu, Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'yı bir araya getirecek olan 'Şapkacı Kadınlar' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Demirbilek, dizide Selahattin Paşalı'nın hayat vereceği Rıza karakterinin kızı Elif'i canlandıracak.