YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 12 bin 358 kişi Kocaeli’yi "Gez-Gör" ile tanıdı

12 bin 358 kişi Kocaeli’yi "Gez-Gör" ile tanıdı

04.01.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gez-Gör Kocaeli Projesi çerçevesinde düzenlenen turlara katılan 12 bin 358 kişi, kentin doğal ve kültürel güzelliklerini görme fırsatı buldu.

12 bin 358 kişi Kocaeli’yi "Gez-Gör" ile tanıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtımı için 2012 yılında başlattığı Gez-Gör Kocaeli Projesi, geçtiğimiz yıl da ilgi gördü. 5 farklı tur programı sunan organizasyon, 2022 yılında 12 bin 358 vatandaşı kentin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra doğasıyla da tanıştırdı.

İzmit Tarih Turu, Hereke- Gebze Tarih Turu, Gölcük Karamürsel Tarih Turu, Suyun Yolculuğu Turu ve Doğa Kocaeli Turu olmak üzere 5 ayrı turda Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve projeleri de tanıtılıyor. Alanında uzman 5 rehberin eşlik ettiği turlarda aynı zamanda katılımcılara kumanya ikramı da yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandıKocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandıMersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Erzincan'da mobilya ve lastik deposunda çıkan yangın söndürüldüErzincan'da mobilya ve lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:18
Öğle
13:10
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:18
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.