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12 Dev Adam galibiyetle başladı

30.06.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde ilk maçına çıkan A Erkek Milli Basketbol Takımı, Uruguay’ı 95-86'lık skorla mağlup etti. Milliler gruptaki ikinci maçında yarın sabah Çekya ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam galibiyetle başladı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri için Kanada'da bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ilk maçında Uruguay'la karşı karşıya geldi.

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12 Dev Adam, rakibini 95-86'lık skorla mağlup ederek gruba galibiyetle başladı. Victoria Memorial Arena’da oynanan müsabakaya Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı 5'iyle başlayan milliler, ilk periyodu 27-22, devreyi ise 43-37 önde tamamladı.

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  1. periyotta Uruguay farkı kapatıp öne geçti ve bu periyotu 63-61 önde kapatan taraf oldu. Ancak son periyotta etkili bir oyun ortaya koyan A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahadan 95-86'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Millilerde Cedi Osman 27, Alperen Şengün 15 ve Melih Mahmutoğlu 10 sayı kaydederken Uruguay’da ise Jayson Granger 25 ve Mathias Calfani 16 sayıyla oynadı.

URUGUAY - TÜRKİYE

Salon: Victoria Memorial Arena
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Leandro Lezcano (Arjantin), Ahmed Ali Yaseen Al-Shuwaili (Irak)

Uruguay: Fitipaldo 5, Granger 25, Serres, Calfani 16, Wachsmann 6, Haller 3, Parodi 10, Rodriguez, Batista 12, Vescovi 9
Türkiye: Berk Uğurlu 5, Furkan Korkmaz 8, Cedi Osman 27, Alperen Şengün 15, Sertaç Şanlı 7, Buğrahan Tuncer 1, Ömer Faruk Yurtseven 9, Ersan İlyasova 6, Melih Mahmutoğlu 10, Doğuş Özdemiroğlu 5, Şehmus Hazer 2

  1. Periyot: 22-27 (Türkiye lehine)
    Devre: 37-43 (Türkiye lehine)
  2. Periyot: 63-61 (Uruguay lehine)

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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