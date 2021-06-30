12 Dev Adam galibiyetle başladı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri için Kanada'da bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ilk maçında Uruguay'la karşı karşıya geldi.
12 Dev Adam, rakibini 95-86'lık skorla mağlup ederek gruba galibiyetle başladı. Victoria Memorial Arena’da oynanan müsabakaya Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı 5'iyle başlayan milliler, ilk periyodu 27-22, devreyi ise 43-37 önde tamamladı.
Salon: Victoria Memorial Arena
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Leandro Lezcano (Arjantin), Ahmed Ali Yaseen Al-Shuwaili (Irak)
Uruguay: Fitipaldo 5, Granger 25, Serres, Calfani 16, Wachsmann 6, Haller 3, Parodi 10, Rodriguez, Batista 12, Vescovi 9
Türkiye: Berk Uğurlu 5, Furkan Korkmaz 8, Cedi Osman 27, Alperen Şengün 15, Sertaç Şanlı 7, Buğrahan Tuncer 1, Ömer Faruk Yurtseven 9, Ersan İlyasova 6, Melih Mahmutoğlu 10, Doğuş Özdemiroğlu 5, Şehmus Hazer 2
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA
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