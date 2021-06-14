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12 Dev Adam, Venezuela ve Rusya ile hazırlık maçı yapacak

14.06.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Venezuela ve Rusya ile hazırlık maçları oynayacak.

12 Dev Adam, Venezuela ve Rusya ile hazırlık maçı yapacak

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Venezuela ve Rusya ile hazırlık maçları yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Kanada'da 29 Haziran-4 Temmuz'da düzenlenecek olimpiyat elemelerinin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Milliler, hazırlıklar kapsamında 17 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da Venezuela, 19 Haziran Cumartesi günü de saat 20.00'de Rusya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Milli Takım, olimpiyat elemelerinde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü Uruguay, ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü Çekya ile mücadele edecek. Maçlar, TSİ 05.35'te başlayacak.

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