Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Roland Sallai'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu, Kuzey İrlanda karşılaşması öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'den çıkarıldı.

Macaristan Milli Takımı’nda forma giyen Galatasaraylı Roland Sallai’den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu, Kuzey İrlanda karşılaşması öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'den çıkarıldı. https://t.co/2E4fHUdGaN — Mynet (@mynet) November 17, 2026

ISINIRKEN SAKATLANDI

M4 Sport'un haberine göre Roland Sallai, karşılaşma öncesindeki ısınma çalışmaları sırasında son deparlarını attığı esnada arka adalesinde çekme hissetti. Yaşadığı sorun nedeniyle Macaristan teknik heyeti, 28 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'den çıkardı.

GALATASARAY'DA GÖZLER SAĞLIK DURUMUNDA

Kuzey İrlanda maçında forma giymesi beklenen Sallai'nin son anda kadrodan çıkarılması Galatasaray cephesinde de dikkatle takip edilecek. Macar futbolcunun sakatlığının boyutu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip Milli ara döneminde Rusya Milli Takımında forma giyen Batrakov'dan gelen sakatlık haberiyle sarsılmıştı. Rus oyuncu kısa süreli bir sakatlık yaşasa da oyuna kaldığı yerden devam etmişti.