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12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

10.05.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 14-22 Mayıs'ta 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, 673 etkinliğe ev sahipliği yapacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından 14 Mayıs'ta kitapseverlerle buluşacak.

Sekapark'taki bir kafede düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını açacak fuarın, 9 gün boyunca her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebileceğini söyledi.

Kitapseverlerin fuarı çok özlediğini belirten Gündoğdu, geride kalan 11 yılda Kocaelili kitap tutkunlarının yoğun ilgisinin, fuarı etkinlik ve ziyaretçi sayılarında zirveye taşıdığını kaydetti.

Gündoğdu, 2019 yılında düzenlenen fuarı 855 bin 815 kişinin ziyaret etmesiyle rekor sayıya ulaştıklarını aktararak, "11 yıldaki toplam ziyaretçi sayımız ise 5,5 milyonu buldu. 12. Kitap Fuarı'mızda bizleri 315 yayınevinin açacağı stantlarda milyonlarca kitap karşılayacak. 40 sahaf, bizi geçmişin tozlu raflarında dolaştıracak. Fuara ayrı bir hava katacağına inandığımız çadırlarımızda 70 sivil toplum kuruluşumuz yerini alacak. 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik düzenlenecek." diye konuştu.

- "Çınar ağaçlarına 5 bin kitap asılacak"

Gündoğdu, kitap fuarının her yıl farklı bir temayla düzenlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"12. Kocaeli Kitap Fuarı'mızın ana temasını ise edebiyatın temel taşlarından biri olan, gönlümüze ve ruhumuza hitap eden 'şiir' olarak belirledik. Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yıl ağırlıklı olarak şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak ve tanınmış şairlerimiz yer alacak. 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu ise Nurullah Genç olarak belirlendi. 13 Mayıs'ta Cumhuriyet Bulvarı'nda ağaçlar tekrar kitap açacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın katılımıyla saat 07.30'da başlayacak etkinliğimizde tarihi çınar ağaçlarına 5 bin kitap asılacak. Başkanımız, okula giden öğrencilerimiz, işe giden vatandaşlarımız ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak."

Her yıl olduğu gibi fuarın yoğun bir ilgi görmesini beklediklerini belirten Gündoğdu, herkesi fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Bu yıl 14-22 Mayıs'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kocaeli Kitap Fuarı, geride kalan 11 yılda toplam 5 milyon 459 bin 815 ziyaretçi ağırladı.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye, "http://www.kocaelikitapfuari.com" adresinden ulaşılabilir.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Mayıs Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:42
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:12
Yatsı
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