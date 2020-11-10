12 milyon metreküp metan gazı enerjiye dönüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen, 50 bin hanenin yıllık enerjisini karşılayan elektrik üretim tesisi; 11 ayda 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını engelledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi geçtiğimiz yıl faaliyete başladı. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesise 2 motor takviyesi daha yapılarak 5,6 Mw olan kurulu gücünü 8,4 Mw kurulu güce ulaştırdı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım olan çevreci tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor. 2021 yılında üretimin daha da artırılması hedeflenen tesis, 2020 yılının başından bu yana 12 milyon metreküp metan gazının salınımını engelledi.

Hedeflenenden 1 yıl önce hizmete başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli çevre projelerinden birine daha imza attı. Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi’nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atıklardan enerji üretecek tesis tam zamanlı üretime geçti. 2021 yılından itibaren Balıkesir’de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedeflenirken, ekiplerin hızlı çalışması sayesinde tesiste tam zamanlı elektrik üretimine başlanıldı. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanırken, tesisin tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanmaya başlandı.