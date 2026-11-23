İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vize soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen ile oyuncu ve sunucu Hayrettin'in, şüphelilerle gerçekleştirdiği öne sürülen görüşmeler soruşturma dosyasına girdi. Özmen'e reklam karşılığında ABD vizesi teklif edildiği, Hayrettin'in ise vize işlemlerinin hızlandırılması karşılığında 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü verdiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Vize başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların aylarca randevu beklemesine neden olan bazı danışmanlık şirketlerinin, bot yazılımlar aracılığıyla randevu sistemini kapattıkları daha önce gündeme gelmişti.

Ücretsiz olarak alınabilen vize randevularının karaborsaya düşmesinin ardından şüphelilerin, bu randevuları yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek ücretler karşılığında sattıkları öne sürüldü.

tv100'ün haberine göre, soruşturma kapsamında şüphelilerin tanınmış isimler ve sosyal medya fenomenleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler de ortaya çıkarıldı. Suç örgütü olduğu öne sürülen yapılanmanın, kamuoyunda güvenilir bir imaj oluşturmak amacıyla ünlü isimlere reklam filmleri çektirdiği iddia edildi.

Şüphelilerin, tanınmış kişilere ücretsiz veya avantajlı vize randevusu imkânı sunarak daha fazla kişiyi kendilerine çekmeyi hedefledikleri ileri sürüldü.

TRUMP'IN KIZI OLDUĞUNU İDDİA EDEN NECLA ÖZMEN'E VİZE TEKLİFİ

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, örgüt üyesi olduğu öne sürülen Sena Durgut, sosyal medyada kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen ile iletişime geçti.

Durgut'un, Özmen'e tanıtım videosu çekmesi karşılığında ABD vizesi için başvuru hizmeti teklif ettiği belirtildi.

İlk etapta teklife sıcak bakmayan Özmen'e, oyuncu ve sunucu Hayrettin'in de şirketle reklam çalışması gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Görüşmelerde ABD vizesi almanın garanti olmadığı, kararın konsolosluğun yetkisinde bulunduğu ancak uygun bir başvuru dosyası hazırlanarak sürecin yürütülebileceği ifade edildi.

HAYRETTİN'DEN 10 KİŞİLİK DAVETİYE VE KULİS ZİYARETİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında oyuncu ve sunucu Hayrettin'in şirketle gerçekleştirdiği iş birliği de incelemeye alındı.

Şirketin tanıtım videolarında yer alan Hayrettin'e, turne programı doğrultusunda vize başvurusu için gerekli parmak izi randevusunun ve evrak işlemlerinin hızlandırılacağı yönünde taahhütte bulunulduğu iddia edildi.

Hayrettin'in ise bu hizmet karşılığında 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü verdiği öne sürüldü. Şüpheliler ile tanınmış isimler arasında gerçekleştirildiği belirtilen görüşmelerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.