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12 yaşındaki Ahmet, lösemiyi 2 yılda "nakavt etti" ve çok sevdiği ringlere döndü

04.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da boksta gelecek vadeden sporcuyken lösemiye yakalanan 12 yaşındaki Ahmet Enes Özkul: - "Lösemiyi yendim şimdi sıra Türkiye şampiyonluğunda" - Baba Halil İbrahim Özkul: - "Daha önce yapmış olduğu sporun vücuda verdiği güç, hastalığı daha kolay atlatmamıza yardımcı oldu"

ANTALYA(AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Lösemi hastası 12 yaşındaki Ahmet Enes Özkul, 2 yıl süren tedavi sonrasında iyileşerek yarım bıraktığı boks sporuna geri dönmeyi başardı.

Yaklaşık iki yıl önce boks yaparken antrenörünün çalışmalardaki güç kaybını fark etmesi üzerine ailesi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen Ahmet Enes Özkul'a (12) lösemi teşhisi kondu.

Teşhisin ardından özel bir hastanede tedavisine başlanan Özkul, hastalığını yenmek için mücadele etti. Bu sürede birçok ünlü isimden hastalığa direnmesi için motivasyon mesajları alan Özkul, kemoterapiye rağmen daha önce spor yaptığı için hastalığa direnmeyi başardı.

Özkul, 2 yıllık zorlu dönemin ardından hastaneden taburcu edilirken, yarım bıraktığı boks sporuna döndü.

- "Sıra Türkiye şampiyonluğunda"

Ahmet Enes Özkul, AA muhabirine, iki yıl boyunca ailesiyle zor süreçler yaşadıklarını söyledi.

Hastalığının geçmeyeceğini sanırken şimdi iyileşerek yeniden boks yapmaya başladığını ifade eden Özkul, "Lösemiyi yendim şimdi sıra Türkiye Şampiyonluğunda." diye konuştu.

Baba Halil İbrahim Özkul, oğlunun 2017 yılında boksa başladığını belirterek, çok güçlü bir çocuk olması nedeniyle milli takıma girebileceğinin, Türkiye şampiyonluğa ulaşma potansiyeli olduğunun görüldüğünü söyledi.

İlerleyen süreçte antrenörü Ferudun Şah'ın gücünün oğlunun performansının azaldığı uyarısı üzerine kontrol amacıyla hastaneye gittiklerini belirtti.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda çocuğuna Lösemi ALL B tipi teşhisi konduğunu ifade eden Halil İbrahim Özkul, şöyle konuştu:

"Dünyamız başımıza yıkılmıştı. Uzun süren bir tedavi sürecimiz oldu. Bu süre zarfında kan ve trombosit alıp kemoterapi görerek mücadele ettik. Yaklaşık 2 yıl hastanelerde yattık. Daha önce yapmış olduğu sporun vücuda verdiği güç, hastalığı daha kolay atlatmamıza yardımcı oldu. Doktorlarımız, her defasında bu hastalığı atlattıktan sonra bu sporu yapmaya devam edebileceğini söylenmişti. İki sene sonunda Ahmet Enes'imizin tedavisi bitti. Türkiye şampiyonasına hazırlanmak üzere özlemiş olduğu boksa, ringlere geri döndü. Hocaları şu anda 2022 yılı Temmuz ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına Ahmet Enes'i hazırlıyor. Bu hastalık bir şeylerin başlangıcı olabilir ama hiçbir şeyin sonu değil. Oğlumda bunu yaşadık, gördük."

Baba Özkul, hastalık döneminde oğlunun saçlarının ve kaşlarının döküldüğünü belirterek, çok halsiz günler yaşadığını ifade etti.

Özkul, hastalık sürecinde LÖSEV'in sürekli yanlarında olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan lösemili çocuklar için kan ve trombosit bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

- "Çok ağır bir tedavi süreci geçirdi"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boks antrenörü Ferudun Şah (53) da Enes'in gelecek vadeden bir sporcu olduğunu belirterek, boksa ilk başladığında Türkiye şampiyonluğu hedefi koyduklarını anlatarak, "Sıkıntılı bir süreçten sonra babasından 'Enes antrenmanlara başlayacak, yerimiz var mı?' şeklinde telefon alınca çok mutlu oldum. Sonraki günlerde Enes kapıdan girdi. En az 50-60 kişiydik gözlerimiz doldu. Alkışlayarak Enes'i aramıza kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Ahmet Enes'in hastalığı atlatmasında yaptığı spor yapmasının büyük etkisinin olduğunu öğrendiklerini dile getiren Şah, hedefimiz 2022'deki Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak milli formayı giymektir.

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