12 yeni oyuncu katıldı! Kuruluş Osman 6. sezon tarihi belli oldu

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi ATV'de yayımlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda 6. sezon çekimlerine başlanan diziye 12 yeni oyuncu dahil oldu. İşte Kuruluş Osman yeni sezon tarihi ve detaylar....

KURULUŞ OSMAN 6. SEZON TARİHİ

ATV’nin çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizisi Kuruluş Osman’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kuruluş Osman dizisi 6. Sezonuyla yakında seyirciyle buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonunun yeni bir değişiklik olmazsa 2 Ekim’de yayınlanması planlanıyor.

12 OYUNCU DAHİL OLDU

Burak Özçivit’in Osman beye hayat verdiği diziye 12 yeni oyuncu katıldı.

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ’ın kaleme aldığı dizinin yeni oyuncuları ise Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak’tan oluşuyor.

KURULUŞ OSMAN 5. SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Osman Bey, Konstantin'i gafil avladı ve onun tek hamlede canını aldı. Hanesiyle birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Toprakları genişletmek isteyen Osman Bey'in hedefinde Brusa vardı.

İnce eleyip sık dokudu ve Brusa için harekete geçmeye karar kıldı.

Obada ise tatlı bir telaş hakimdi. Toy hazırlıkları yapıldı.

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un toyu kuruldu. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderdi. Osman Bey herkesi Türk’ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet etti.