12 yıllık hikaye sezon sonunda sona erebilir! Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Muslera'nın yeni adresini duyurdular bile...

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan 6.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

12 yıllık Türkiye kariyeri sezon sonunda sona erecek olan Uruguaylı eldivenin sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz netlik kazanmazken, ülkesi Uruguay'dan Sarı-Kırmızılı taraftarları üzen bir iddia ortaya atıldı.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Uruguaylı ünlü gazeteci Gonzalo Corbo'nun haberine göre Nacional, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'nın geri dönüşü için girişimlere başladı. Haberde "Nacional, Muslera'nın geri dönüşü için gerekli çalışmalara başladı. Galatasaray'la olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor." denildi.

"BU TRANSFER OLDUKÇA KARMAŞIK"

Sebastián Eguren adlı bir gazeteci ise "Fernando'yla konuşuyorum. Kendisi Galatasaray'ın idolü. Gelmemesi normal. Onunla bir yakın bir ilişkim var ve niyeti sezonu orada bitirmek. Bu transfer oldukça karmaşık." ifadelerini kullandı.





