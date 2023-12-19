SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. 12 yıllık hikaye sezon sonunda sona erebilir! Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Muslera'nın yeni adresini duyurdular bile...

12 yıllık hikaye sezon sonunda sona erebilir! Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Muslera'nın yeni adresini duyurdular bile...

19.12.2023 14:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilirken yeni adresini duyurdular.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan 6.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

12 yıllık Türkiye kariyeri sezon sonunda sona erecek olan Uruguaylı eldivenin sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz netlik kazanmazken, ülkesi Uruguay'dan Sarı-Kırmızılı taraftarları üzen bir iddia ortaya atıldı.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

thumbs_b_c_278b288dc3b65bdf26bc952f3001247c

Uruguaylı ünlü gazeteci Gonzalo Corbo'nun haberine göre Nacional, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'nın geri dönüşü için girişimlere başladı. Haberde "Nacional, Muslera'nın geri dönüşü için gerekli çalışmalara başladı. Galatasaray'la olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor." denildi.

"BU TRANSFER OLDUKÇA KARMAŞIK"

GettyImages-1359298812

Sebastián Eguren adlı bir gazeteci ise "Fernando'yla konuşuyorum. Kendisi Galatasaray'ın idolü. Gelmemesi normal. Onunla bir yakın bir ilişkim var ve niyeti sezonu orada bitirmek. Bu transfer oldukça karmaşık." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'VAR' için karar! Artık konuşmalar paylaşılacak'VAR' için karar! Artık konuşmalar paylaşılacak
Korkulan senaryo gerçekleşti! Yıldız isim aylarca yok, sözleşmesi dondurulabilirKorkulan senaryo gerçekleşti! Yıldız isim aylarca yok, sözleşmesi dondurulabilir
Okan Buruk'tan yıldız isme veto: Gidemezsin!Okan Buruk'tan yıldız isme veto: Gidemezsin!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray imza muslera sözleşme sezon iyet
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

Dzeko derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Dzeko derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Okan Buruk'tan yıldız isme veto: Gidemezsin!

Okan Buruk'tan yıldız isme veto: Gidemezsin!

Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya "Avrupa'da G.Saray mı, Hull City mi?"

Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya "Avrupa'da G.Saray mı, Hull City mi?"

"Kopenhag, G.Saray'dan iyi" dedi ortalık karıştı!

"Kopenhag, G.Saray'dan iyi" dedi ortalık karıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.