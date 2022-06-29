EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. 121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?

121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?

28.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matematik dersinin önemli konularından birisi de asal sayılardır. Asal sayıların kendi içerisinde belli kuralları bulunur. Bu özellikler bir sayı ya da rakamın asal sayı olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Peki asal sayı nedir, bir sayının asal olması için gereken özellikler nelerdir? 121 asal mıdır?

121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?

Bir sayı ya da rakamın asal olabilmesi için bazı kurallara uyması gerekir. Bu kuralları göz önünde bulundurarak bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek mümkündür. Eğer sayı sadece 1 ve kendisine bölünüyor ise o sayı asal sayı kurallarına uymaktadır.

79 asal mı? 79 sayısı asal mıdır?79 asal mı? 79 sayısı asal mıdır?

121 Asal mı?

121 sayısı 11 sayısının karesidir. Yani 121 sayısı hem 1 hem 121 hem de 11 sayısına bölünür. Asal sayı olabilmesi için 121 sayısının sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilir olması şartı gereklidir. Ancak 121 sayısını bölen 11 sayısı 121 sayısının tek asal çarpanıdır.

121 sayısı asal sayı değildir ancak 121 sayısından sonra gelen 127 sayısı asal bir sayıdır.

1 ila 200 sayısı arasında bulunan asal sayıları şu şekilde sıralayabiliriz;

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199.

53 asal mı? 53 sayısı asal mıdır?53 asal mı? 53 sayısı asal mıdır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ses, Harf ve AlfabeSes, Harf ve Alfabe
2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
TYT 2022 soru kitapçığı!TYT 2022 soru kitapçığı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS 2022 tercihleri ne zaman?

LGS 2022 tercihleri ne zaman?

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

İlginizi Çekebilir

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cumhurbaşkanı başdanışmanından mucize kür! Akciğeri temizler...

Cumhurbaşkanı başdanışmanından mucize kür! Akciğeri temizler...

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.