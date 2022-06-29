121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?

Bir sayı ya da rakamın asal olabilmesi için bazı kurallara uyması gerekir. Bu kuralları göz önünde bulundurarak bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek mümkündür. Eğer sayı sadece 1 ve kendisine bölünüyor ise o sayı asal sayı kurallarına uymaktadır.

121 Asal mı?

121 sayısı 11 sayısının karesidir. Yani 121 sayısı hem 1 hem 121 hem de 11 sayısına bölünür. Asal sayı olabilmesi için 121 sayısının sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilir olması şartı gereklidir. Ancak 121 sayısını bölen 11 sayısı 121 sayısının tek asal çarpanıdır.

121 sayısı asal sayı değildir ancak 121 sayısından sonra gelen 127 sayısı asal bir sayıdır.

1 ila 200 sayısı arasında bulunan asal sayıları şu şekilde sıralayabiliriz;

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199.



