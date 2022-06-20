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79 asal mı? 79 sayısı asal mıdır?

20.06.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matematik konuları ilkokuldan beri öğrencilerin karşısına önemli bir ders olarak çıkmaktadır. Matematik, içerisinde pek çok konu barındırır. Bu konulardan birisi de asal sayılardır. Asal sayı nedir? Bir sayının asal sayı olabilmesi için hangi kurallara uyması gerekir? 79 asal sayı mıdır?

79 asal mı? 79 sayısı asal mıdır?

İçindekiler

  • 79 asal mı?

Bir sayının asal sayılar kümesine uygun olabilmesi için kurallar vardır. Bu kuralları takip ederek elinizdeki sayının asal sayı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu kural da, eğer elinizdeki sayı 1 ya da kendisine bölünebiliyorsa asal sayı niteliği taşır. Ancak bölünemiyorsa asal sayı olmaktan çıkar. Asal sayıların iki çarpanı vardır. Bu çarpanlar da 1 ile sayının kendisidir. Ayrıca 2 sayısı hariç tüm asal sayılar tektir. Bu kuralı aklınızda tuttuğunuzda bu konu sizi hiç zorlamayacaktır. Böylelikle hangi sayıların asal olduğunu kolayca bulabileceksiniz.

53 asal mı? 53 sayısı asal mıdır?53 asal mı? 53 sayısı asal mıdır?

79 asal mı?

Bir sayının asal sayı özelliği taşıyabilmesi için kendisine ve 1 sayısına bölünebilmesi gereklidir. Başka herhangi bir böleninin bulunmaması şarttır. Eğer farklı bir böleni bulunuyorsa bu sayı asal sayı olmaz. 79 sayısını ele aldığımızda 1'e ve kendisinden başka herhangi bir sayıya bölünemediğini görüyoruz. Bu durumda kuralımıza göre 79 sayısının asal olduğunu bizlere gösterir.

107 asal mı? 107 sayısı asal mıdır?107 asal mı? 107 sayısı asal mıdır?


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