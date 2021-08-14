13 Ağustos 2021 Cuma MasterChef'in yedek kadrosuna kimler girdi? İşte MasterChef yedek yarışmacılar...

MasterChef'in ana kadrosuna giren 10 ismin belli olmasının ardından 13 Ağustos 2021 Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde yedek kadroya girecek yarışmacılar belirleniyor. Jüriler yarışmacılardan ilk önce çanak enginar yapmalarını istedi. Ardından şeftali kullanarak tabak çıkarmaları istendi. En iyi tabakları çıkaran 5 kişi MasterChef'in yedek kadrosuna dahil oluyor.

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

Jüriler yarışmacılardan çanak enginar yapmalarını istedi. Yedek kadroya girmek için ter döken yarışmacılar, süre bittiğinde tabaklarını şeflere sundu.

Şeflerin tadım yapmasının ardından Araz, Azize ve Samet yedek yarışmacılar arasına girdi.

Araz, Azize ve Samet'in ardından yedek kadroya 4. olarak giren yarışmacı Merve oldu.

MASTERCHEF ANA KADROSUNDAKİ İSİMLER