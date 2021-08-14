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13 Ağustos 2021 Cuma MasterChef'in yedek kadrosuna kimler girdi? İşte MasterChef yedek yarışmacılar...

14.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in ana kadrosuna giren ilk 10 isim belli oldu. 13 Ağustos 2021 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde, MasterChef'in yedek kadrosuna girecek yarışmacılar belli oluyor. Final turunda yarışan isimler ise yarışmaya devam etmek için yedek kadroya girmeli. İşte yedek kadroya giren isimler...

13 Ağustos 2021 Cuma MasterChef'in yedek kadrosuna kimler girdi? İşte MasterChef yedek yarışmacılar...

MasterChef'in ana kadrosuna giren 10 ismin belli olmasının ardından 13 Ağustos 2021 Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde yedek kadroya girecek yarışmacılar belirleniyor. Jüriler yarışmacılardan ilk önce çanak enginar yapmalarını istedi. Ardından şeftali kullanarak tabak çıkarmaları istendi. En iyi tabakları çıkaran 5 kişi MasterChef'in yedek kadrosuna dahil oluyor.

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

Jüriler yarışmacılardan çanak enginar yapmalarını istedi. Yedek kadroya girmek için ter döken yarışmacılar, süre bittiğinde tabaklarını şeflere sundu.

Şeflerin tadım yapmasının ardından Araz, Azize ve Samet yedek yarışmacılar arasına girdi.

Araz, Azize ve Samet'in ardından yedek kadroya 4. olarak giren yarışmacı Merve oldu.

MASTERCHEF ANA KADROSUNDAKİ İSİMLER

  • Fatma Polat
  • Milhan Erdem
  • Dilara Başaran
  • İbrahim Cingözler
  • Tunahan Ak
  • Şükrü Özsarı
  • Hamza Mercimek
  • Burcu Önal
  • Görkem Demiral
  • Hasan Biltekin
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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