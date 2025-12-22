Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle gündem oldu! Görenler tanıyamıyor

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

O dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandırmıştı.

Emir Berke Zincidi şimdilerde değişimiyle dikkat çekiyor. Kocaman bir delikanlı olan Zincidi'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor.

SON HALİNE YORUM YAĞIYOR

Zincidi'nin son halini görenler; 'Ne kadar büyümüşsün', 'Bambaşka biri olmuşsun', 'Görünce tanıyamadım' gibi yorumlar yapıyorlar.

Babası bir model olan Zincidi, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır.

Emir Berke Zinci bu rolü ile "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü almıştı. Reyting rekoru kıran dizilerde usta oyuncularla birlikte rol alan Emir Berke Zincidi daha sonra, 'Bir Deniz Hikayesi', 'Arka Sokaklar' ve 'İkizler Memo-Can' dizilerinde de boy göstermişti.