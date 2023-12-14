MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 13 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım reyting sonuçları birincisi kim?

13 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım reyting sonuçları birincisi kim?

14.12.2023 00:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 13 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, MasterChef All Star ve Hükümet Kadın gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Aralık reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 13 Aralık Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 13 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 13 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 13 ARALIK AÇIKLANDI MI?

13 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'nin gündemdeki açıklamalarına Demet Akalın'dan şoke eden eleştiri! İtirafı dikkat çektiAleyna Tilki'nin gündemdeki açıklamalarına Demet Akalın'dan şoke eden eleştiri! İtirafı dikkat çekti
Tıp Fakültesi'nden mezun oldu! O artık bir doktorTıp Fakültesi'nden mezun oldu! O artık bir doktor
Anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda poz Anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda poz
Anahtar Kelimeler:
reyting Hükümet Kadın Reyting sonuçları dilek taşı kuruluş osman masterchef all star sandık kokusu Şahane Hayatım ele
En Çok Okunan Haberler
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı! Defalarca ateş açtı

Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı! Defalarca ateş açtı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Japon uzmandan İstanbul uyarısı! Riskli ilçeleri tek tek açıkladı

Japon uzmandan İstanbul uyarısı! Riskli ilçeleri tek tek açıkladı

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.