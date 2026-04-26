Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat kaçta?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat, her hafta pazar akşamları izleyiciyle buluşurken geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Seyirci “Bu akşam Teşkilat var mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dizisi pazar akşamı 178'inci bölümüyle ekrana geliyor. 26 Nisan akşamı 20.00’de ekrana gelecek yeni bölüm merak edildi.

TEŞKİLAT'TA HEYECAN DORUKTA

Uzay’ın acısı ekibi derinden sarsar. Herkes kendi acısını yaşarken bir yandan da Nazlı’ya destek olmaya çalışır. Kurtbey ise intikam peşindedir. Sultan, Korkut’un hamlesini karşılıksız bırakmak istemez. Uzay’ın acı haberi yüzünden darmadağın olan Korkut ve Hamdi için deşifre tehlikesi giderek büyür.



Altay ve ekip, yaşananların hesabını sormak için büyük bir operasyona başlar. Teşkilat bu kez düşmanı kendi silahıyla vuracaktır...