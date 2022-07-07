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13 asal mı? 13 sayısı asal mıdır?

07.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asal sayılar öğrencilerin karşısına farklı soru çeşitleriyle çıkan bir konudur. Asal sayılar, sadece 1 ve kendisi ile kalansız olarak bölünebilen tam sayılardır. Sadece iki tane tam böleni bulunan asal sayılar, genellikle şifreleme işlemlerinde kullanılır. Peki, 13 asal mı?

13 asal mı? 13 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar pozitif sayılardır. Bu sebeple en küçük asal sayı 2'dir. Asal sayılar 2'den itibaren sonsuza kadar gider. Matematikte sonsuz ifadesi yer aldığı için en büyük asal sayı bilinmez. Bunun yerine 1 ile 100 sayıları arasındaki asal sayılar belirlenir ve kullanılır. Bunun için uygulanan yöntem şöyledir; 1'den 100'e kadar oluşturulan tabloda 2'den başlayarak her sayının katlarına çarpı işareti koyulur. En son 1'in de üzeri çizilir ve kalanlar asal sayı olarak ifade edilir.

223 asal mı? 223 sayısı asal mıdır?223 asal mı? 223 sayısı asal mıdır?

13 Asal mı?

Asal sayılar 1 ve kendisi hariç hiçbir sayıya bölünmezler. Sadece 2 böleni olduğu için çarpanlar kümesi de 2 elemanlı olur. 13 sayısının da çarpanlar kümesi 2 elemanlı olduğu için ve başka sayıya bölünmediği için asal sayıdır.

3 asal mı? 3 sayısı asal mıdır?3 asal mı? 3 sayısı asal mıdır?


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151 asal mı? 151 asal mı?
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sayılar
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