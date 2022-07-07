13 asal mı? 13 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar pozitif sayılardır. Bu sebeple en küçük asal sayı 2'dir. Asal sayılar 2'den itibaren sonsuza kadar gider. Matematikte sonsuz ifadesi yer aldığı için en büyük asal sayı bilinmez. Bunun yerine 1 ile 100 sayıları arasındaki asal sayılar belirlenir ve kullanılır. Bunun için uygulanan yöntem şöyledir; 1'den 100'e kadar oluşturulan tabloda 2'den başlayarak her sayının katlarına çarpı işareti koyulur. En son 1'in de üzeri çizilir ve kalanlar asal sayı olarak ifade edilir.

13 Asal mı?

Asal sayılar 1 ve kendisi hariç hiçbir sayıya bölünmezler. Sadece 2 böleni olduğu için çarpanlar kümesi de 2 elemanlı olur. 13 sayısının da çarpanlar kümesi 2 elemanlı olduğu için ve başka sayıya bölünmediği için asal sayıdır.



