13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başlıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Fahrettin Beceren'in üstlendiği festival, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Kasım Cuma akşamı kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Merih Akoğul'un onur konuğu olduğu BursaFotoFest'e Azerbaycan'dan Fargana Gasimli, Bosna Hersek'ten Haris Memija, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mehmet Gökyiğit, Macaristan'dan Milan Radisics ve Kosova'dan Suer Celina yer alacak. Türkiye'den ise Cengiz Karlıova, Alper Tüydeş, Dora Günel, Engin Uzun, Hamit Yalçın, Erhan Sevenler, Gülbin Özdamar Akçay, Oktay Çolak ve Sefa Ulukan gibi birçok fotoğrafçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Turgut, Murat Germen, Derya Yüksel ve Ercan Arslan gibi isimler ise söyleşiler başlığında tecrübelerini paylaşacak.

BursaFotoFest 2023'te "Fotoğrafın Ustaları" başlığı altında Türkiye'de fotoğrafa ve fotoğraf sanatına uzun yıllar yön vermiş, hizmet etmiş usta isimler de katkıda bulunacak. İbrahim Zaman, Güler Ertan, Gültekin Çizgen, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer, Türkiye'nin fotoğraftaki serüvenini aktaracak.

Ayrıca atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik düzenlenecek.

"Yüzyılın İzleri" temalı festivalde, Cumhuriyet'in bugüne ulaşmasında kişi, kurum, siyasi ve kültürel iz bırakanlarının izdüşümleri ile dünyadaki örnekleri sergilenecek. Sanat, kültür, endüstriyel üretkenlik, günlük yaşam biçimleri, önemli toplumsal ve bireysel olayları belgelemek ya da fotoğraflamak ise festivalin alt başlıkları olarak belirlendi.

