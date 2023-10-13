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  4. 13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

13.10.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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13 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 13 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 13 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları...

13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (6 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

6 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yalı Çapkını, ikinci sırada search Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada ise Yalı Çapkını özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada search Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV
2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
3 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
9 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ESRA EROL'DA ATV
10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 ESRA EROL'DA ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 ARKA SOKAKLAR KANAL D

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