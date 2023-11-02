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13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, 30 Kasım'da İstanbul'da başlayacak

02.11.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında "13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" (EYAF EXPO 2023) düzenlenecek.

Engelli vatandaşların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen EYAF EXPO 2023, bu yıl 13. kez kapılarını açacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde ve The İstanbul Expo-Sedef Grup organizasyonuyla gerçekleştirilecek zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Zirvede, katılımcı kamu paydaşları, belediyeler, hastaneler, sağlık turizmi firmaları, ilaç-ecza-medikal üreticileri, rehabilitasyon ve bakım merkezleri ve ilgili özel şirketler engelsiz yaşam için yaptıkları çalışmaları sergileyecek.

Etkinlik kapsamında, engelsiz kariyer günleri, çalıştay, kurultay ve seminerler, engellilerin kullanımı için özel olarak tasarlanmış otomobiller ve renkli aktivitelerin yer alacağı zirvede, Dünya Engelliler Günü ise 3 Aralık'ta özel etkinlik ve törenlerle kutlanacak.

EYAF EXPO 2023, Türkiye Beyazay Derneği, Darülaceze Başkanlığı, İVEK ve OHSAD yönetiminde, 10 bakanlık, TOBB, KOSGEB ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

ETKİNLİĞE 200 FİRMA KATILACAK

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu EYAF EXPO 2023'e 100'ü yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve kurum katılacak.

Yaklaşık 20 ülkeden 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, ziyaretçiler ortopedik malzemeler, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşamı konu alan son teknolojik ürünler ile engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek ürün ve hizmetleri yakından inceleme ve test etme imkanına ulaşacak.

Yerel yönetimler, engelliler için yaptıkları mimari çalışmaları, kentsel düzenleme çalışmalarını ve faaliyetlerini paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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