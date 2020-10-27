13 gol yiyen kaleciden açıklama! "Bakamıyorum..."

Hollanda Ligi'nin 6'ıncı haftası şimdiden tarihe geçti. Lig tarihinin en farklı galibiyetine sahne olan maçta, Ajax deplasmanda Wenlo'yu 13-0 mağlup etti.

Kalesinde 13 gol gören Wenlo kalecisi Delano Van Crooij ise maçtan sonra yaşadıklarını anlattı.

Tarihe geçen 90 dakika sonrasında konuşan 29 yaşındaki eldiven, uzun yıllar unutamayacağı bir maçı geride bıraktığını söyledi.

Bu skorun kabul edilemez bir durum olduğuna vurgu yapan Van Crooij, "Tüm dünya bizi konuşuyor. Elimden gelen her şeyi yaptım ancak bir antrenman maçında gibiydiler" dedi.

Aynaya bakmak istemediğini de belirten Hollandalı kaleci, "Bir köşede oturup, ağlamak istedim" ifadesini kullandı.

Ligde 3 maçta toplam 16 gol yiyen Hollandalı Crooij, Ajax karşısında 10 da kurtarışa imza attı. (TRT Spor)

