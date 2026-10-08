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Hull City'de Acun Ilıcalı aradığı ismi Türkiye 1. Lig'de buldu! İşte teklifi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i transfer listesine aldı. İngiliz ekibinin genç file bekçisi için yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı.

Hull City'de Acun Ilıcalı aradığı ismi Türkiye 1. Lig'de buldu! İşte teklifi
Burak Kavuncu
Deniz Dönmezer

Deniz Dönmezer

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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İngiltere Premier Lig'e bu sezon yükselen Hull City, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-siyahlıların radarına Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer girerken, transfer için masadaki rakam da belli oldu.

HULL CITY'DEN DENİZ DÖNMEZER HAMLESİ

Hull City de Acun Ilıcalı aradığı ismi Türkiye 1. Lig de buldu! İşte teklifi 1

İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre Hull City, 18 yaşındaki Deniz Dönmezer'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Genç kaleci, Avrupa'dan birçok kulübün takibine girerken Deniz'in transferi konusunda en istekli kulübün Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City olduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin, kış transfer döneminde transferi sonuçlandırmak için girişimlerini yoğunlaştırdığı aktarıldı.

MASADA 1.5 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF

Hull City de Acun Ilıcalı aradığı ismi Türkiye 1. Lig de buldu! İşte teklifi 2

Hull City ile Kayserispor arasındaki görüşmelerin temmuz ayında başladığı belirtilirken, İngiliz ekibinin teklifinin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Buna göre Hull City, Deniz Dönmezer için 1.5 milyon sterlin bonservis bedeli ve oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay önerdi.

İngiliz temsilcisinin genç kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.

SEZON SONUNA KADAR KAYSERİSPOR'DA KALACAK

Hull City de Acun Ilıcalı aradığı ismi Türkiye 1. Lig de buldu! İşte teklifi 3

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, transferin gerçekleşmesi halinde Deniz Dönmezer'in sezonun geri kalanında Kayserispor forması giymeye devam etmesi bekleniyor.

Hull City'nin ise genç file bekçisini uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ve transferi kış döneminde tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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transfer Kayserispor Acun Ilıcalı Hull City AFC Deniz Dönmezer
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