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  4. 13 yaşında olmasına rağmen boyu 2.09 olan Türk basketbolcu Emir Karabulut, Barcelona'ya transfer oldu!

13 yaşında olmasına rağmen boyu 2.09 olan Türk basketbolcu Emir Karabulut, Barcelona'ya transfer oldu!

18.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası Emrullah Karabulut'un boyu 2.10; annesi Havva Karabalut'un da 1.84 olan 13 yaşındaki Emir Karabulut, 2.09'luk boyuyla ilgi odağı olmuştu. Ege Gençlik Basketbol Spor Kulübü'nde 7 yıl önce basketbola başlayan, yaşıtlarından çok daha uzun boyuyla dikkatleri üzerine toplayan Karabulut, Barcelona ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncu, 22 Ağustos Pazartesi günü ailesiyle birlikte yeni kulübüne gidecek.

13 yaşında olmasına rağmen boyu 2.09 olan Türk basketbolcu Emir Karabulut, Barcelona'ya transfer oldu!

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen boyu 2.09 olan basketbolcu Emir Karabulut, İspanyol devi Barcelona altyapısına transfer oldu. Ege Gençlik Basketbol Spor Kulübü'nde 7 yıl önce basketbola başlayan, yaşıtlarından çok daha uzun boyuna rağmen her iki elini etkili kullanabilmesi, dengesi ve saha içerisindeki hareketliliğiyle öne çıkan genç oyuncuyu menajerleri aracılığıyla Barcelona keşfetti.

AİLESİYLE BİRLİKTE GİDİYOR

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Üç ay önce Barcolana altyapı yöneticileriyle görüşmek için İspanya'ya gidip burada Katalan ekibinde forma giyen milli yıldızımız Sertaç Şanlı'yla da bir araya gelen Emir, 22 Ağustos Pazartesi günü ailesiyle birlikte yeni kulübünün yolunu tutacak.

EĞİTİMİ VE SPOR KARİYERİ BARCELONA'DA DEVAM EDECEK

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Özel bir kolejde okuyup İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca da bilen genç oyuncu, eğitim ve altyapı basketbol kariyerini Barcelona'da sürdürecek.

"MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

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Babası Emrullah Karabulut'un boyu 2.10, annesi Havva Karabalut'un da 1.84 olan, en az 2.17 ölçülerine ulaşması beklenen Emir'i yetiştiren Ege Gençlik Antrenörü Güneş Özizmirliler, genç oyuncunun kariyer yolunun çok açık olduğunu söyledi.

Özizmirliler, "Daha önce Onuralp Bitim, Tanalp Şengün, Marcu Badiu gibi oyuncuları bünyemizden çıkardık. Geçen yıl 2008 doğumlu Kaan Yosun, Darüşşafaka'ya transfer oldu. Türkiye'de bir ilk olarak 13 yaşındaki oyuncumuz Emir Karabulut'u Barcelona'ya transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki elini mükemmel kullanan, top kontrolü boyu uzun olmasına rağmen çok iyi olan, bu yaşlarda kendinden daha kısa olan oyunculara rağmen hızlı, parmak hassasiyeti yüksek, temiz bir şutu olan bir oyuncu olarak Barcelona'ya gidiyor. Kariyerinde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Barcelona Basketbol Takımı
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