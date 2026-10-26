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13 yıl sonra aynı Mourinho! El Clasico'daki görüntü gündem oldu

Real Madrid’in Barcelona’yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico’nun ardından Jose Mourinho da gündeme geldi. Portekizli teknik adamın 2013’te Real Madrid’in başındayken yaşadığı gol sevinciyle yıllar sonraki görüntüsü arasındaki benzerlik sosyal medyada dikkat çekti.

13 yıl sonra aynı Mourinho! El Clasico'daki görüntü gündem oldu
Cevdet Berker İşleyen

İspanya LaLiga’nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Barcelona’yı 2-1 mağlup ederek ezeli rakibine bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Kylian Mbappe’nin iki golle yıldızlaştığı mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler de 90 dakika sahada kaldı ve performansıyla beğeni topladı.

MOURINHO’YA ÖVGÜLER YAĞDI

13 yıl sonra aynı Mourinho! El Clasico daki görüntü gündem oldu 1

El Clasico’da alınan galibiyetin ardından Real Madrid’in başarısı konuşulurken, Jose Mourinho’ya yönelik övgüler de gündeme geldi. Portekizli teknik adamın yıllar önce Real Madrid’in başında elde ettiği başarılar ve saha kenarındaki tutkulu tavırları yeniden hatırlandı.

13 YIL SONRA AYNI GÖRÜNTÜ

13 yıl sonra aynı Mourinho! El Clasico daki görüntü gündem oldu 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Mourinho’nun 2013 yılında Real Madrid’in başındayken yaşadığı gol sevincini yeniden gündeme taşıdı. Deneyimli teknik adamın yıllar önceki coşkulu kutlaması ile günümüzdeki sevinci arasındaki benzerlik dikkat çekti.

İki farklı döneme ait görüntülerin yan yana paylaşılması, futbolseverlerin ilgisini çekerken Mourinho’nun saha kenarındaki kendine özgü tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

13 yıl sonra aynı Mourinho! El Clasico daki görüntü gündem oldu 3

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Anahtar Kelimeler:
El Clasico barcelona mourinho real madrid
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