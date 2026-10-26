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Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan özel toplantı! Söyledikleri ortaya çıktı

Lille karşısında alınan 4-2’lik galibiyetle moral depolayan Galatasaray’da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, kritik mücadele öncesinde futbolcularıyla özel bir toplantı yaparak hem galibiyet hem de liderlik hedefini vurguladı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan özel toplantı! Söyledikleri ortaya çıktı
Cevdet Berker İşleyen

Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup ederek büyük moral kazanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik mücadele öncesinde futbolcularını motive etmek için özel bir toplantı gerçekleştirdi.

OKAN BURUK’TAN ÖZEL HAZIRLIK

RAMS Park’ta son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe karşısında yaşayan Okan Buruk, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adamın, Lille karşısında alınan 4-2’lik galibiyetin ardından derbiye büyük önem verdiği ve Kemerburgaz’da takımını bu karşılaşmaya özel olarak hazırladığı öğrenildi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk tan özel toplantı! Söyledikleri ortaya çıktı 1

"PUAN FARKINI AÇALIM"

Okan Buruk’un oyuncularıyla yaptığı toplantıda, Lille karşısındaki performanslarını örnek göstererek takıma olan inancını dile getirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın futbolcularına şu sözlerle seslendiği öğrenildi:

"Lille karşısında gerçek Galatasaray'ı gösterdiniz. Bizim öldürücü presimiz karşısında hiçbir takım duramaz. Kazanıp liderliği tekrar elimize geçirelim. Sizin yeriniz her zaman zirvedir. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını açalım. Sadece sahaya ve futbolunuza odaklanın, taraftarımıza güzel bir derbi galibiyeti hediye edelim"

Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk tan özel toplantı! Söyledikleri ortaya çıktı 2

HEDEF YENİDEN ZİRVEYE ÇIKMAK

Lille karşısında alınan farklı galibiyetle Avrupa’dan moralli dönen Galatasaray, derbiyi kazanarak ligde yeniden liderliğe yükselmeyi amaçlıyor. Okan Buruk ve öğrencileri, Fenerbahçe karşısında hem taraftarlarını sevindirmek hem de zirve yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

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Okan Buruk fenerbahçe galatasaray
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