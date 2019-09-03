132 yıl önce Japonya hediye etmişti! O paravandan bakın ne çıktı

Edinilen bilgiye göre, 1887 yılında Avrupa seyahatine çıkan Prens Komatsu ve yanında bulunan heyet Eylül ayında İstanbul’a geldi. Burada II. Abdülhamid’le görüşen prens, Japon İmparatoru Meiji tarafından gönderilen Japonların en şerefli nişanı Kikuka-Daijushô ve beraberinde getirdiği hediyeleri II. Abdülhamid’e takdim etti. Ziyarette Prens Komatsu’nun II. Abdülhamid’e hediye ettiği eşyaların arasında nakışlı bir paravan da yer aldı. Dolmabahçe Sarayı’nda uzun yıllardır sergilenen paravan, geçtiğimiz ay restore edilmek üzere Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi’ne getirildi. Atölyedeki uzman restoratörler, analizleri esnasında ilginç detaylara rastladı. Paravanın iç astar bölümünde 1887 yılına ait gazete kupürleri bulundu. Bu gelişmenin ardından kupürler de koruma ve onarıma alındı.

Yapılan analiz ve araştırmaların ardından gazete parçalarının Kanji alfabesiyle yazıldığı öğrenildi. Gazete parçalarının 1870’ten başlayarak 11 Mayıs 1887 ve onu takip eden günleri işaret ettiği görüldü. 22 parçadan oluşan kupürlerin çoğunda reklam ve ilanlar yer alsa da 1887’nin Japonya’sına ait önemli ipuçları verdiği görüldü. Gazete parçalarından birinin bir edebiyat gazetesine ait olduğu ve bu kupürde Japon şairlerin şiirlerinden kesitler yer aldığı görüldü. Gündelik olayların anlatıldığı gazete parçalarında ise Çin’deki Amerikan elçiliğinden, Japonlara yönelik matematik öğretiminden, bankalar ve mali işlerden, koruma aletleri, genel günlük haberler, Japon mimarlık tarihine ilişkin yazılar ve hayvanlardan bahsedildiği ifade edildi.