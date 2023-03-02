136 düzensiz göçmen Afganistan’a geri gönderildi

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 136 Afganistan uyruklu yabancı, Jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Erzurum Hava Limanından ülkelerine geri gönderildi. Bu çerçevede, düzensiz göçle mücadeleye yönelik olarak düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmeye devam ediyor.

Sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra, ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin denetimleri de tüm hızıyla devam ediyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ise charter (özel uçak) seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderiliyor. Öte yandan, 2023 yılının başından itibaren Erzurum’dan Afganistan’a 12 geri gönderme seferi düzenlendi.

