137 yıllık tarihi binada en büyülü Kars fotoğrafları!

Proje koordinatörlüğünü Ergün Karadağ’ın üstlendiği, küratörlüğünü Aymy Emel Benbasat ve İlknur Turan Atlı’nın yaptığı ‘Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars’ sergisi, 16- 30 Mart tarihleri arasında 137 yıllık Yuvakimyon Rum Kız Lisesi’nde ziyaret edilebilecek.

41 fotoğraf sanatçısı birbirinden güzel fotoğraflarla Kars’ı anlattı!

41 fotoğraf sanatçısının 2014’ten itibaren fotoğrafladıkları Kars’ın sosyal ve ekonomik yaşamına ışık tutacak olan sergide, toplamda 83 adet eser bulunuyor.

-32 DERECEDE KIŞ ÇEKİMLERİ! 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ‘Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars’ fotoğraflarında, şehrin dört mevsiminin yanı sıra Kars turizminin can damarı olan atlı kızakçılık, peynircilik, balıkçılık gibi meslekleri icra eden yöre halkı da objektifler tarafından ölümsüzleştirildi.

-32 dereceye kadar inen zorlu hava koşullarında yapılan kış çekimlerinde fotoğraf sanatçıları Kars’ın büyülü atmosferini başarıyla yansıttı. Kars’ın tarihi dokusunun tüm detaylarıyla görülebileceği sergi için şehrin SİT alanları ve köyleri fotoğraflandı.

Proje Koordinatörü Ergün Karadağ açılış konuşmasında “Yaptığımız çalışmalar, görsel dünyada kalmasın ve bir sergiyle daha geniş kitlelere ulaşsın istedik.

Yuvakimyon Rum Kız Lisesi yetkililerine, sergi için bizden desteğini esirgemeyen Laki Vingas ve küratörlerimiz Aymy Emel Benbasat ile İlknur Turan Atlı’ya minnettarım. Sergimizin ismi de Cemal Süreya’nın sevgilisine adadığı ‘Kars’ adlı şiirinin bir bölümünde geçiyor.

Ben kendim de Karslı’yım. Sizlerin de karla kaplı Doğu illerini görmenizi çok isterim. Gerçekten insanlara gönlünü açan bir kültürleri var. Bugünde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ESERİ SERGİLENEN FOTOĞRAFÇILAR: Ahmet Suvaroğlu, Anet Bonfil, Aymy Emel Benbasat, Ayşe Taylan, Birkan Çelik, Candan Tırtıl, Demet Gürelli, Demet Yürek, Durmuş Ali Keleş, Eray Tırpanlı, Ergün Karadağ, Fatih Ürkmez, Fatma Gök Salt, Fatma Güleç, Filiz Karaarslan, Gür Gürelli, Hacer Ceylan, Hicran Fırat, Hüseyin Gedikoğlu, İlknur Turan Atlı, Kadir Tezel, Kevser Büyükeroğlu, Marco Rossignoli, Mehmet Sait Uludağ, Mehtap Kayın, Melike Yanmaz, Murat Aygül, Mustafa Sümen, Mükerrem Batum, Nedim Dövencioğlu, Neslihan Oytun Elitaş, Nesrin Ateş, Nevzat Altundaş, Osman Dursun, Ömer Tümer, Pınar Şener Köse, Selda Bilen, Selvinaz Bulut, Sevgi Çalış, Şeniz Uzun, Yasef Bonfil.