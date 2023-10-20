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14 aracı ezen kamyon sürücüsü böyle yakalandı

20.10.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul Anadolu Yakası’nda polisin "dur" ihtarına uymayan ve çaldığı kamyon ile ikisi polis aracı olmak üzere toplamda 14 aracı ezip geçen kamyon sürücüsü polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

14 aracı ezen kamyon sürücüsü böyle yakalandı

Yakalanma görüntüleri çevredeki vatandaşların telefon kamerasına anbean kaydedildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Anadolu Yakası’nda yaşanmıştı. İddiaya göre alkollü sürücü Sezgin A., Sancaktepe ilçesinde bulunan bir hafriyat kamyonunu çalarak 150 km hızla polis araçlarının da aralarında bulunduğu, birçok aracı ezip geçmişti. Olayda iki polis memuru da ağır şekilde yaralanırken, birçok vatandaş da hafif şekilde yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan alkollü kamyon sürücüsü Sezgin A., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ataşehir ilçesinde yakalandı. 14 aracı ezip geçen kamyon şoförünün yakalanma görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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